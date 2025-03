Oscary 2025. Conan O'Brien przygotował dla gości prezenty. Wydało się, co było w pudełkach pod siedzeniami!

97. gala Oscarów odbyła się w nocy z 2 na 3 marca w Dolby Theater w samym sercu Hollywood. Na czerwonym dywanie, jak co roku, brylował tłum odpicowanych osobistości. Galę po raz pierwszy w swojej karierze poprowadził znany komik Conan O'Brien . Gospodarz zaskoczył zebranych na miejscu nie tylko żartami, ale i podarunkiem, który znalazł się pod siedzeniami gości.

Oscary 2025. Tajemniczy list od Conana O'Briena

Jak się okazało, pod każdym fotelem schowane były pudełka z wodą, preclami, musztardą i czekoladowymi cukierkami. W każdym z nich znajdował się również list od Conana O'Briena. Jego treść nie została pokazana w telewizji, ale już oczyścicie wyciekła do sieci. Ramin Setoodeh, współredaktor naczelny "Variety", podzielił się zdjęciem prezentu od Conana, zdradzając przy okazji, co takiego gospodarz tegorocznych Oscarów miał do przekazania wszystkim gościom.