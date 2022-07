OSTRZEGAMY: Do sieci trafił zwiastun kontynuacji "365 dni". Internauci załamują ręce: "ZA JAKIE GRZECHY"

Witek 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Wszyscy psiocza a kazdy oglada. Jakby nie ogladali to by nie krecili bo by im sie nie oplacalo. Skoro ludzie ogladaja patologie na tt, jakies fame mma, filmy glupsze niz ustawa przewiduje to bogaca sie cwaniacy, grafomanii i cwiercinteligenci. Polsko wstyd!