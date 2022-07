OSTRZEGAMY: Patryka Vegę w jego autobiografii zagra... RAFAŁ ZAWIERUCHA! Pójdziecie do kina?

Zanim jednak Patryk narobi wstydu za granicą, obiecał nam ostatnie dzieło w języku polskim. Ma to być jego autobiografia, "bez cenzury", która pokaże "całą prawdę". Oczywiście liczymy też na przypomnienie czasów, gdy Vega był Krzemienieckim i kręcił tak wspaniałe dzieła jak "Ciacho". To na premierze tego obrazu aktorzy obrzucali się tortem, ale spokojnie, w filmie było jeszcze gorzej: to tam Tomasz Karolak włożył sobie pierścionek zaręczynowy do odbytu i w ten sposób chciał się oświadczyć. Spoiler: został przyjęty.