Otylia Jędrzejczak o swojej książce: "Nie było mi łatwo o tym mówić, pisać"

"Nie było mi łatwo o tym mówić, pisać. Długo zastanawiałam się, o czym powinnam i mogę napisać. Tym bardziej, że sama wiem, jak czasami reaguje się na książki. Obiecałam sobie jednak, że jeśli kiedyś napiszę biografię, to chcę, by coś ze sobą niosła. Jeśli ktokolwiek ją przeczyta, to nie potraktuje jej jako kolejnego poradnika, ale znajdzie coś dla siebie i skłoni go to do minimalnej refleksji" - mówi Jędrzejczak.