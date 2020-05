Refleksyjna Otylia Jędrzejczak wspomina stratę dziecka: "Partner NIE ODWIEDZIŁ MNIE w szpitalu, gdy poroniłam"

Zero 2 godz. temu zgłoś do moderacji 88 16 Odpowiedz

Tyle kobiet traci dzieci, czy to poronienie, czy śmiertelna choroba która zabiera noworodka/ niemowlaka... Tyle tragedii wkoło... Świąt je poklepie po ramieniu i każe "wziąć się w garść", o psychologu już nawet nie ma co wspominać, musi radzić sobie z tym sama. Na NFZ czeka się miesiącami, prywatnie nie każdego stać a nawet jak to terminy z kosmosu. Fajnie, jak mąż /partner będzie wsparciem, ale oni często sami nie radzą sobie ze stratą i nie umieją być oopoką. A co to ma wspólnego z Otylią? Wałkuje temat, książkę pisze, opowiada w koło, kiedyś znana jako świetna pływaczka, dziś jako ta od wypadku i książki. A wy to w kółko odgrzewacie.