Ozdrowieniec Andrzej Duda bohatersko ODDAJE OSOCZE: "Szczęśliwie wyzdrowiałem"

Zdrówka 16 min. temu zgłoś do moderacji 37 1 Odpowiedz

Zdrowka, niech Pan teraz przywróci spokój kobietom i wroci do poprzedniego kompromisu. Bo pisze pani Dominisia ze wydajemy miliardy na ratowanie chorych. Hmm, wiec jak złym podstępnym nienawistnym człowiekiem trzeba być żeby wyprowadzić kobiety z domu po 30latach nietykalnego wdg pisu kompromisu? W czasie pandemii! Kto jest temu winien? Już dawno PiS stał się władza totalitarna dlatego tak się boja zgodzić jak reszta Europy na praworządność, oni się boja bo chcą ludziom odebierac powoli wszystkie prawa. Nawet konfederacja(faszysci)stwierdzili ze PiS to władza totalitarna. Także masakra. I wykorzystywanie wirusa żeby jednym wolność zabierać drugim nie jak konfa protestuje przeciw obostrzeniom to się posiaki nie zająkną, to samo jak patusy na marszu tam już jej wulgarny język nie przeszkadza to prawdziwe Polki i Polacy🤦‍♀️