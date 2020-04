Pałac Buckingham opublikował komunikat z okazji urodzin księcia Louisa z BŁĘDEM! Internauci grzmią: "WSTYD"

Kate Middleton i książę William to prawdopodobnie jedni z najbardziej lubianych członków rodziny królewskiej. Póki co parze udaje się uniknąć rażących wpadek i skandali, dzięki czemu są w stanie wciąż pielęgnować swój nieskazitelny wizerunek. Dużą sympatią cieszą się też ich dzieci: George, Charlotte i Louis .

Problem w tym, że Louis jest szóstym prawnukiem królowej, a nie siódmym , jak napisano w komunikacie. To miano należy do Leny Elizabeth , drugiej córki Zary i Mike'a Tindalla, a ósmym prawnukiem królowej jest Archie , syn Meghan Markle i Harry'ego.

"Wstyd", "To oświadczenie ma raptem kilkanaście wyrazów, jak mogli zrobić w nim błąd?", "Książę Louis na to nie zasłużył, to zniewaga", "Niby drobna sprawa, ale jak Louis dorośnie, to dowie się, że jego babcia nie wiedziała tak podstawowej sprawy" - grzmieli internauci.