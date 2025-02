Pamiętacie Sharpay z "High School Musical"? Dziś Ashley Tisdale ma 39 lat i niedawno urodziła drugą córkę

Ashley Tisdale zaczęła swoją przygodę z show-biznesem jako młoda dziewczyna, zdobywając rozgłos dzięki roli Sharpay Evans w serii filmów "High School Musical" . To właśnie ta postać z różowymi akcentami przysporzyła jej mnóstwo fanów i otworzyła drzwi do świata amerykańskiej telewizji.

Tisdale nie ograniczała się tylko do aktorstwa. W 2006 roku udało jej się wejść na listę "Billboard Hot 100" i to aż z dwiema piosenkami. Warto również wspomnieć, że "High School Musical" nie było jej jedynym sukcesem telewizyjnym; występowała także jako Maddie Fitzpatrick w serialu "Nie ma to jak hotel". Z czasem jednak postanowiła skoncentrować się bardziej na życiu osobistym i mniejszych projektach filmowych.