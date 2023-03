Pamiętacie Susan Boyle? Była sensacją brytyjskiego "Mam talent", dziś unika mediów. Tak teraz wygląda (FOTO)

Susan Boyle była sensacją brytyjskiego "Mam talent". Odniosła ogromny sukces

Gdy Susan Boyle pojawiła się na scenie "Mam talent" , jurorzy i publika potraktowali ją z dystansem, co wynikało z jej ówczesnego wizerunku. Po oszałamiającym sukcesie wiele się jednak zmieniło, a piosenkarka, już jako multimilionerka, zaczęła korzystać z pomocy stylistów i profesjonalnych fryzjerów. Wielu było zaskoczonych, jak kobieta rozkwitła od czasu telewizyjnego sukcesu.

Zobacz także: Mam Talent Ameryka: All Stars

Susan Boyle po latach. Nie uwierzycie, jak dziś wygląda

Na co dzień Boyle mieszka w Szkocji i brytyjskie media informowały, że wciąż jest singielką. Mówiło się, że w świecie show biznesu nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, jednak na razie o jej wielkim powrocie jest podejrzanie cicho.

To był ogromny zaszczyt móc ponownie gościć Susan Boyle w Knock House. Susan to wspaniała kobieta i mamy nadzieję, że jeszcze do nas wróci - napisano.