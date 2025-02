Panterkowa Paulina Sykut-Jeżyna pląsa na jachcie w Dubaju. Fajnie ma?

Jest to całkiem przyjemna i spoko osoba, jako chyba jedna z nielicznych telewizji jest normalna. Przynajmniej takie sprawia wrażenie;) czemu więc wybrała miasto które urosło siłą niewolniczej pracy Hindusów trzymanych tam bardzo złych warunkach? Co takiego jest w tym prostackim Dubaju gdzie plaża jest z widokiem na wieżowce i miasto i właściwie wszystko to jest beton szkło, beton szkło beton szkło i tak dalej? Przecież to jest miejsce dla prostych ludzi. Chyba że jest to kolejna celebrytka która dostała możliwość promocji Dubaju tak jak to robiły władze ZA że ściągały influencerów z Europy na wakacje którzy reklamowali im pięknie te ich "perełkę"😆