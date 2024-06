Para sportowców ZGINĘŁA w tragicznym wypadku w górach. "Gdy ich odnaleziono, wciąż byli przytuleni"

Ania 30 min. temu zgłoś do moderacji 76 20 Odpowiedz

Piękna historia cudownego uczucia. Czasem lepiej, gdy śmierć pieczętuje relacje, gdy miłość sięga romantycznego zenitu, bo nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Znam dziewczynę, która była do szaleństwa zakochana w pewnym chłopcu. Razem przeżyli wojnę. On omal nie zginął. Potem się pobrali, mieli córkę i byli szczęśliwi przez 18 lat. Sielanka zakończyła się zdradą. On poznał inną kobietę i porzucił żonę oraz córkę, gdy przystępowała do matury. Żona go znienawidziła i do końca życia wyrażała się o nim z pogardą. Gdy umarł, nie poszła na pogrzeb. A gdyby zginął wtedy, na wojnie, ich miłość byłaby nieśmiertelna, a pamięć o chłopcu, święta. Dalsze życie zbeszcześciło tę miłość. Czasem trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, i być może ci dusze i serca tych państwa z artykułu miały taką wiedzę.