Partner Jennifer Garner postawił jej ultimatum po "przytulasach" z Affleckiem? "Ben PRZEKROCZYŁ GRANICĘ". Potem sam spotkał się z eks

Ta cała Jennifer jest pokręcona na maksa. Ben uzależniony i narcystyczny, ale u niej pod kopułą też nie jest najlepiej. Mam wrażenie że jej w sumie jest na rękę to że Affleck nie może ułożyć sobie życia prywatnego bo ona może ciągle udawać "dobrą sierotkę" która go wspiera. Gdyby zakochał się na serio i nie daj boże doczekał się kolejnego dziecka to dla niej nie byłoby już miejsca. Dlatego profilaktycznie ciągle się przy nim kręci, co zawsze będzie negatywnie oddziaływać na jego potencjalne związki. I ich wspólne dzieci nie są żadnym argumentem- są już na tyle duże że mogą spotykać się z ojcem same, a wszystkie kwestie związane z ich wychowaniem można ustalać "na odległość" No ale Garnier jest chyba ma tyle toksyczna że nigdy nie odpuści i zawsze będzie chciała być numerem jeden w życiu eksa.