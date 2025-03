Jennifer Garner "śmiertelnie boi się ponownego zakochania" w Benie Afflecku. "Nie chce znów leczyć złamanego serca"

!!!Pomyślcie logicznie. Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego złożył.ponad 100tysiecy podpisów minimum ile trzeba żeby wogole startować na prezydenta. Grzegorz Braun w tym samym czasie zebrał ponad 200tysiecy podpisów i też zarejestrował oficjalnie swoją kandydaturę. Jak to jest możliwe że facet wspierany przez rząd nie potrafi zebrać oo odpowiednio więcej podpisów zgodnie z tym jak nam pokazują sondaże prowadzi w wyścigu. To jest oszustwo . Wygląda na to że nikt nie chce się podpisać pod poparciem na Rafała. A media wciskają nam kit że on ma największe poparcie. Identycznie jak na Białorusi