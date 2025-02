Jennifer Lopez i Ben Affleck już OFICJALNIE po rozwodzie. Piosenkarka nie mogła ukryć wzruszenia podczas występu

Ten związek się nie udał, bo ten facet jest bardzo słaby psychicznie. To takie duże dziecko. Z Garner był długo, bo ona mu matkowała a Lopez próbowała wykrzesać mężczyznę. Podejrzewam że matka ukształtowała go na takiego slabeusza, a on nie miał siły się uwolnić. Jego była żona wraz z matką położyły łapy na nim we dwie...jak często ta ex żona pokazywała się z nim publicznie. ..ona nie pogodziłaby się nigdy z tym, że on byłby szczęśliwy z kimś innym. Teściowa ją w tym wspierała. ..szkoda Jennifer Lopez.