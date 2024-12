Najpierw wspólne Święto Dziękczynienia, a teraz kolejne spotkanie. Ben Affleck znów sfotografowany z BYŁĄ żoną

Ben Affleck ma wsparcie w poprzedniej żonie podczas rozwodu

Byli małżonkowie spędzili razem Święto Dziękczynienia, wybrali się wtedy na charytatywne wydarzenie. "Page Six" sugeruje, że mają też spędzić wspólnie święta Bożego Narodzenia. Teraz byli widziani podczas przejażdżki samochodem w Los Angeles.

Jak widać Affleck i Garner spędzają razem czas nie tylko w towarzystwie dzieci. Jak dowiedział się portal "In Touch" Jennifer bardzo troszczy się o Bena.

Bardzo martwi się o jego zdrowie, do tego stopnia, że ​​przypomina mu, kiedy musi iść do lekarza i dentysty, a nawet wysyła mu witaminy, ponieważ jest przekonana, że ​​nie dostarcza sobie wystarczająco dużo zdrowego jedzenia, kiedy ona dla niego nie gotuje - ujawnił informator "In Touch".