Partnerka Filipa Chajzera ODCHODZI z TVP w geście solidarności z ukochanym: "Kolejny materiał uderzający w moją rodzinę"

W stosunkowo krótkim okresie czasu Filip Chajzer zaliczył spory awans w strukturach TVN, o którym większość dziennikarzy nie ma nawet co marzyć. 35-latek regularnie zasiada już na kanapie Dzień Dobry TVN, przez co stał się de facto twarzą stacji. Konkurencja zrobiła sobie więc z niego istny worek treningowy na szkalujące materiały, co było wyjątkowo łatwe, szczególnie że Filip niekoniecznie radzi sobie z wymijaniem niepotrzebnych kontrowersji.