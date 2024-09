Pasierb Barbry Streisand żyje w skrajnej biedzie. Do niedawna nie miał nawet dachu nad głową: "Oferowaliśmy mu pomoc"

Pieniądze odziedziczone po matce się skończyły, to dorosły facet powinien wziąć się do pracy i zarabiać na siebie, jak każdy. Z faktu, że jest krewnym kogoś znanego nie wynika, że jest lepszy od zwykłych ludzi i "z urzędu" należy mu się życie na wysokim poziomie. Ojciec ani tym bardziej macocha też nie mają obowiązku go utrzymywać. Jego życie, jego sprawa, po co robić z tego temat...