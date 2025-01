Paszporty Polityki. Prowadzący na scenie ZADRWILI z Andrzeja Dudy: "To może być ostatni taki sezon"

Żenujące to było jak duda się popisał czyniąc dziwną propozycje Donaldowi T -Katolicy w USA to raptem 15% społeczeństwa -TAM LUDZIE CZYTAJĄ / STUDIUJĄ BIBLIĘ ! Trump -jest chrześcijaninem bezwyznaniowym musiała być to dla niego wyjątkowo obrzydliwa propozycja Jezus nie staje po żadnej ze stron, na której chcieliby Go widzieć faryzeusze lub herodianie. Nie do pomyślenia dla Amerykanów jest prowadzenie agitacji / czy nawet rozmów o polityce w miejscach spotkań religijnych ! Pseudo prawicowość po polsku w postaci parti przykościelnej w dobie pentekostalizacji chrześcijaństwa / procesu naturalnego i nieuchronnego -to było dziwne i niezrozumiałe dla środowisk prawicowych