Patrycja Kujawa tłumaczy się z szycia sukni TYLKO w małych rozmiarach: "Przed ciążą nosiłam rozmiar 36, a teraz 42 i nie mam o to pretensji do świata"

Drogie Panie. Ja może wyjaśnię o co chodzi, żebyście miały pojęcie, naprawdę kim i dlaczego jest pani Patrycja. I dlaczego nie ma o co kruszyc kopii. Jest to osoba przede wszystkim bez żadnego kierunkowego wykształcenia, która znalazła się w tej branży i na "stanowisku"? projektantki kompletnym przypadkiem. Co samo w sobie grzechem nie jest, ale powinno skutkować pokorą, nie zaś butą. Żeby uszyc sukienkę na rozmiar większy niż 38, lub większy biust, trzeba najpierw posiadać stosowne umiejętności. Firma ta zarejestrowana jest na małżonka tejże Pani, co zorientowanym w temacie jak funkcjonuje świat - powinno dać wiele do myślenia na temat genezy powstania marki. Jeśli zaś chodzi o kulturę osobistą i fakt uważana się za bardzo popularną osobę publiczną... Drogie panie, wystarczy poczytać teksty zawarte na instagramie firmy. Nie dość, że można zauważyć ewidentnie problemy z poprawnością w używaniu języka polskiego (o angielskim w ogóle nie wspominajmy), to jeszcze te wściekłe ataki na każdy najmniejszy przejaw krytyki na swój temat... Brak doświadczenia i umiejętności jest zakrzykiwany megalomanią. Kulturę trzeba wynieść z domu, albo posiadając odpowiednią wrażliwość na inne jednostki ludzkie, nauczyć się jej. Do wszystkiego dodajmy fakt jakie "celebrytki" ubiera się w tej firmie. Znane nazwiska? Czy są to osoby znane z wybitnej działalności twórczej, aktorki nominowane do Oscara? Noblistki? Osoby znane w mediach z wybitnie dobrego gustu i smaku? Nie. Wśród klientek mamy celebrytki które są znane z tego że są znane, skandalistki, żony mężów lub panie lubujace się w częstych wakacjach w krajach arabskich. Przy tym ostatnim sorcie, biust, a raczej pojedyncza pierś większa od głowy klientki, jakoś nie jest problemem. Pomijam już osoby w przeszłości skazane prawomocnym wyrokiem sądu. Jeśli to mają być te wybitne osobistości świata sztuki i ekranu to panie niegodne dostąpienia znalezienia się w ich gronie powinny sobie to chyba poczuwać za zaszczyt. Niezadowolonym więc napiszę, że same są sobie winne. Głównie nie posiadania sylikonowego biustu oraz braku rozwagi w podejmowaniu decyzji, a także specyficznego gustu (przeładowanie i kicz). Jeśli ktoś chce pofolgować takiemu stylowi, niech się nie dziwi, że osoba która taki styl prezentuje , przejawia go nie tylko w projektach. Ponadto ślub jest uroczystością zwykle kościelną, za którą powinny iść jakieś wartości. A jakie wartości reprezentują Panie które firmują swymi nazwiskami tą markę? Wypinanie nagich pośladków do zdjęć? Jaki jest przekaz i motto marki? "Pokaż c...ki"? W sam raz na uroczystość kościelną. Najgorsze jest jednak to, że na pierwszy rzut oka widać, że jakość tych kreacji po prostu nie jest najlepsza. Nie wiem więc po co znosić maniery projektantki, która nie dość, że nie potrafi się zachować, to jeszcze czasem sprawia zwyczajnie wrażenie osoby niezrównoważonej. Skoro ktoś ma Was w głębokim poważaniu, to idziecie tam wydać swoje ciężko zarobione pieniądze i dać się poniżać, bo imponuje Wam, że "reklamuje" to jakaś panna z kategorii @ goły_tyłek? Poważnie?