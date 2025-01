Patrycja Markowska pokazała SYNA. "10 lat temu był bąbelkiem. Dziś kończy 17 lat"

!Daniel Obajtek skrytykował wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach wypłacania przez Orlen złotówki za każdą sprzedaną kawę. "Jeżeli Orlen zarabia - a teraz wiemy, że nie zarabia - to składać takie zobowiązania, to jest niczym innym, jak niegospodarnością" Ponadto Orlen ma swoją fundację i może robić przelew bezpośredni do NFZ nie potrzebuje do tego pośredników. Owsiak nie jest właścicielem Orlenu a jest tam teraz odbiorca stałego dochodu. Czyli to taki poborca haraczu.