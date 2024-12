Fani zachwyceni wspólnym kolędowaniem Patrycji Markowskiej z tatą. "Dobrze was razem usłyszeć"

Fani piosenkarza mogą jednak liczyć na Patrycję Markowską , która czasami zdradza, co słychać u ojca. Ostatnio gościła w programie " Onet na święta " i nie tylko zdementowała plotki o jego rzekomych problemach ze zdrowiem, ale też wyjawiła widzom, że czeka na święta, aby na spokojnie spotkać się z ojcem i wspólnie kolędować. Przy okazji ujawniła również, że 71-latek co roku przygotowuje karpia w galarecie, co już jest ich tradycją.

Patrycja Markowska pokazała nagranie z ojcem

