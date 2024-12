Patrycja Markowska przekazała nowe informacje na temat stanu zdrowia ojca

Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś - stwierdził wówczas.

Patrycja Markowska o ojcu

Mój brat, Marcin, jest najlepszy w robieniu sałatki jarzynowej. On to tak robi, że te kawałeczki są tycie. Ja nie miałabym cierpliwości, więc robię sałatkę 15 minut, a on pół godziny. Jest idealna. (...) Lubię zrobić, pójść do sklepu, zamówić pyszne pierogi, a tata zawsze robi karpia w galarecie. Każdy dostaje jakieś zadanie - wyznała Markowska.