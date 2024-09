Grzegorz Markowski od trzech lat przebywa na emeryturze. Gorzko wyznaje: "Ciało daje o sobie znać"

Grzegorz Markowski zdecydował, czy powróci na estradę

Prezenter przeprowadzający krótką rozmowę z piosenkarzem zapytał o to, jak wygląda jego pozasceniczne życie. Nie zabrakło też wątku obchodów kolejnych rocznic.

Wielbiciele grupy Perfect nie przestają marzyć o możliwości wysłuchania na żywo swojego muzycznego idola. Solenizant nie pozostawił żadnych wątpliwości co do dalszych występów scenicznych.

Te mięśnie przechodząc koncert, pokonują [ogromny wysiłek - przyp. red.]. To jak każdy mięsień. Ja mam 71 lat, (głos) jest po prostu coraz słabszy. (...) I teraz mieć tę drapieżność z przeszłości... (...) W rock’n’rollu to nieubłagane. Jeżeli nie zaśpiewasz "Niepokonanych" z taką energią, że przynajmniej zaszczypią oczy, to lepiej jednak "zejść ze sceny niepokonanym" - odpowiedział, cytując fragment refrenu swojego wielkiego hitu.