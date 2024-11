Patrycja Markowska w objęciach MĘŻA. Piosenkarka uraczyła fanów zmysłowym kadrem. Internauci się odwdzięczyli: "Blask w oku"

Ciekawe ze z poprzednim, ojcem jej dziecka, byla kilkanascie lat i nie wzieli slubu, po tylu latach po prostu sie pozegnali i czesc a tu w krotkim czasie slub i taka szczesliwa. Wniosek? Tamten poprzedni to byla jakas pomylka, skoro teraz tak chetnie wyszla za maz to dlaczego wczesniej tyle lat bez? To znaczy ze jak facet odpowiedni to poprosi o reke a faja bedzie faja.