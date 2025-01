Patrycja Markowska zdradza szczegóły swojego tajnego ślubu na Mazurach: "Nie było pompy"

Patrycja Markowska kilka miesięcy temu wzięła ślub z restauratorem Tomaszem . Informacja o ceremonii, która odbyła się w malowniczym Węgorzewie, była przez długi czas utrzymywana w tajemnicy. Ślub był kameralny, z udziałem najbliższej rodziny i przyjaciół , co w pełni odzwierciedla podejście Markowskiej do życia prywatnego.

Patrycja Markowska zdradziła szczegóły ślubu

Mam wrażenie, że jak kamery towarzyszą prywatnym sytuacjom, to odbiera to im wagę i przeżywanie. Zawsze się wtedy myśli, jak się wygląda, co się powie, jak to potem zmontować. Nie wyobrażałam sobie, że w najważniejszym dniu w moim życiu będę w pracy. Chciałam bardzo, żeby to było tylko nasze, moje - mówiła Patrycja Markowska na kanapie "Halo tu Polsat".