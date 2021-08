Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski ZDRADZILI PŁEĆ DZIECKA?

..... 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Są już razem kilka ładnych lat więc chyba nie żaden układ, nikt by tak długo nie wytrzymał gdyby nie było żadnych uczuć. Ich związek trwa dłużej niż niejedno małżwństwo. Poza tym sami wszędzie komentujecie że małżeństwo to tylko papierek. Więc o co ten hejt.