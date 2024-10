Patryk Jaki o PRZEPISIE Kasi Sienkiewicz: "W lewackim świecie arbuz będzie łososiem, a kobieta będzie mężczyzną". ZAREAGOWAŁA

artysci najlepiej jakby zajmowali sie tworzeniem utworów czy dzieł. Nie są i nie beda wyznacznikiem tego jak mamy zyc i co jesc. Cały ten opis ile ona to robiła wyklucza normalnego człowieka pracujacego na etacie czy majacego własny biznes z mozliwosci skorzystania. Jeszcze jedna uwaga do wegan wegetarian, wasze jedzenie nie musi byc wedlina , parówką czy łososiem. To bedzie jarmuz trawa czy soja. Daczego na siłe usiłujecie nazywac wasze podrobki na kształt miesnych dan. badzcie ponad to !