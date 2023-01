Patryk Kalski zastraszał dziennikarzy angażujących się w sprawę Iwony Wieczorek... "Zachowywał się jak fanatyk"

Pamiętam szczególnie tę atmosferę strachu . Wiele osób było zastraszanych, w środowiskach klubowych panowała zmowa milczenia . To było niezwykle trudne śledztwo. Docierały też do mnie informacje, że wielu osobom zakazywano z nami rozmawiać - mówił Podolski w wywiadzie z Gazetą.pl.

Największe zasługi w zastraszaniu w tamtym czasie miał niedawno zmarły Patryk Kalski. Twierdził, że wie, gdzie mieszkam , próbował wpływać na niektórych dziennikarzy. Zachowywał się jak fanatyk , wierzył w jakiś spisek w sprawie Zatoki Sztuki. Nie mam wątpliwości, że ktoś wyprał mu mózg. I ja wiem kto to zrobił. Szkoda, że nie ma odwagi, żeby się teraz do tego przyznać - dodał autor "Łowcy nastolatek".

Januszowi ktoś zabił psa, mimo że mieszkał pod Warszawą. Ja miałem głuche telefony w nocy, różne pogróżki i ciągle musiałem pisać pisma procesowe , bo rzuciło się na nas kilka kancelarii. Nawet w zeznaniach do sprawy Iwony Wieczorek nakłamano na mój temat, zrobiła to bardzo ważna osoba z Dream Clubu , złożyła pod tym podpis, moim zdaniem był w tym cel. Ale oczywiście nie spadł jej za to włos z głowy, pewnie nikomu stamtąd nie spadnie, choćby nie wiem jakie były dowody na łamanie prawa.

Już nie mówię, że szkalujące mnie paszkwile powysyłano do najważniejszych organizacji dziennikarskich. Wynajęta agencja PR-owa pisała o nas różne wymyślone rzeczy z dziesiątek kont internetowych (...). To był jakiś obłęd. Mieszkałem wtedy siedem minut pieszo od Dream Clubu i na szczęście w porę pousuwałem swoje zdjęcia z sieci, inaczej miałbym przechlapane. Zastraszani byliśmy nie tylko my, dziennikarze, ale też osoby, które nam pomagały, udzielały informacji. To jedna z najbardziej wyniszczających, toksycznych spraw, jakie prowadziłem - podsumował Podolski.