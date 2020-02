Patryk Vega rozpływa się nad Andrzejem Grabowskim: "TO MIŁOŚĆ MOJEGO ŻYCIA"

recenzja 1 godz. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

jeżeli jesteś szympansem i chcesz poogladąć inne szympansy na ekranie wydające dzwięki odgłosy to jest produkt idealny dla ciebie tak jak cała twórczość to jest ten poziom wybór należy do ciebie