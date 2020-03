Paula Tumala robi "deskę" nad butelkami z mlekiem: "Wiem, że za wcześnie na takie ćwiczenia, ale chcę zmobilizować mamuśki do tego, by pokochały siebie" (FOTO)

W piątek świeżo upieczona mama pokusiła się o post dotyczący aktywności fizycznej. Tumala uraczyła fanów zdjęciem ukazującym to, jak wykonuje ćwiczenie zwane "deską". Jednak, żeby przykuć wzrok internautów, nie tylko zrezygnowała z odzieży sportowej na rzecz bielizny , ale i zrobiła "planka" nad butelkami z mlekiem. Zapewniła jednak, że tak naprawdę jeszcze nie wykonuje tego typu ćwiczeń i ustawiła się tak wyłącznie do zdjęcia:

Cześć i czołem, mordeczki. Tak, wiem, nie powinna tak robić, za wcześnie na takie ćwiczenia, ale pomyślałam sobie, że zrobię ciąg dalszy #tumalawyzwanie i tym zdjęciem zmobilizuje Was moje kochane mamuśki do tego, aby pokochać siebie taką, jaką się jest i nie patrzeć na bliznę czy na zbędne kilogramy po ciąży jak na największe zło, tylko z przymrużeniem oka, a za jakiś czas (jak pozwolą nam na to nasze maleństwa) zająć się sobą - czytamy pod postem celebrytki. Pójść na siłownię, na basen, wyskoczyć na rower czy nawet pójść na dłuższy spacer, ale nie po to, by schudnąć, tylko dla samej siebie. Zrobić coś, co kiedyś dawało nam tyle radości i przyjemności - wymienia.