Paulina Młynarska uderza w koronasceptyków: "Jaką trzeba mieć w sobie PIEP**ONĄ BUTĘ, żeby rzucać spiskowe BREDNIE Z YOUTUBE'A"

Koronawirus w Polsce. Prof. Tomasz Wąsik: "Epidemia wymknęła się spod kontroli miesiąc temu"

Paweł niedawno zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych o to, by zgłaszali się do niego ludzie chętni do pomocy wolontaryjnej, bo jest bardzo ciężko. Zaczyna brakować rąk do pracy. Każdego dnia, odkąd to się zaczęło, myślę o Pawle, który zasuwa spocony w tym kosmicznym kombinezonie, w tych goglach, od łóżka do łóżka, prawie nie odpoczywając. Każdego dnia widzę lęk w oczach córki, kiedy opowiada, że rozmawiała z tatą. Nieustannie mam przed oczami te wszystkie osoby, które czekają godzinami w karetkach na miejsce w szpitalu i ich bliskich. Te lekarki, lekarzy, pielęgniarki i cały personel ryzykujący życiem, by ratować chorych.