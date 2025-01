Paulina Smaszcz ATAKUJE Łukasza Schreibera. "Wstyd to opuścić żonę z dzieckiem i oznajmić to w mediach"

Trudów jest bardzo dużo, ale ja bym chciała zaznaczyć, że też praktycznie sama się na córce skupiałam od jej urodzenia. Męża bardzo dużo nie było w domu, więc praktycznie same spędzałyśmy całe dnie i tak zostało do dzisiaj . Tyle tylko, że w tej sytuacji pod względem finansowym i organizacyjnym, wożenia do szkoły, odbierania, Patrycja ma dużo zajęć dodatkowych... - mówiła.

Powiem państwu zupełnie coś innego: wstyd to opuścić żonę z dzieckiem, zostawić ją, porzucić z dzieckiem i oznajmić to w mediach, że się ją porzuca. To jest wstyd. Moim zdaniem, nie porzuca się kobiety, której się przyrzeka "na dobre i na złe", ma się z nią dziecko, a jak się tak robi, to się robi z klasą - dodała.