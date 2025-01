Paulina Smaszcz wymownie reaguje na udział Kurzajewskiego w "TzG": "TERAZ NIE WIEM, KTO TO JEST, nie znam"

No najpierw poprawnie wdrożyłam moduł środków trwałych, przez pół roku samodzielnie i poprawnie robiłam raporty, audyt nigdy nie znalazł żadnych problemów w zakresie środków trwałych czy płatności którymi się zajmowałam, ale z tymi kosztami amortyzacji to mi się udało. Jak miałam dostateczną ilość czasu to zawsze przygotowywałam rzeczy poprawnie, a na ostatnią chwilę to każdemu można błędy znaleźć. Do Andzi zawsze się szło z rozwiązaniami nie z pytaniami. Trzeba było wszystko sprawdzić kilkakrotnie, być pewnym prawidłowości swojego toku myślenia, wyliczyć, stworzyć formuły sprawdzające, wykazać że wykazują one że bilans wychodzi na zero i wtedy się dopiero szło. Inaczej sprawy się niemiłosiernie wlokły.