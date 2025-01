W "Halo tu Polsat" ogłosili, kto będzie partnerką Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z Gwiazdami"

Maciej Kurzajewski weźmie udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Informację tę potwierdził 4 stycznia w programie "Halo, tu Polsat" . Jego udział w programie wzbudził duże emocje, szczególnie że jego partnerką życiową jest Katarzyna Cichopek, która wygrała ten show niemal 20 lat temu. Partnerką taneczną prezentera będzie Lenka Klimentova , która wraca do programu po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim.

Powrót Lenki Klimentovej do "Tańca z Gwiazdami"

Lenka Klimentova powraca do "Tańca z gwiazdami" po kilkuletniej przerwie. Wcześniej zdobyła uznanie widzów i jurorów swoimi występami. Jej powrót do programu z pewnością przyciągnie uwagę fanów. W programie "Halo, tu Polsat" przeprowadzono sondę, w której widzowie mogli wybrać partnerkę dla Kurzajewskiego. Lenka Klimentova zdobyła aż 53 proc. głosów, co potwierdziło jej udział w programie.