Paulina Sykut-Jeżyna świętuje 13. rocznicę ślubu. Zaprezentowała archiwalne zdjęcia. W takim wydaniu aż TRUDNO JĄ ROZPOZNAĆ (FOTO)

Paulina Sykut-Jeżyna należy do grona gwiazd, które są kojarzone ze swoją pracą, a nie ekscesami w życiu prywatnym. Co prawda prezenterka od czasu do czasu chwali się w social mediach kadrami z najbliższymi, ale w odróżnieniu od niektórych koleżanek z branży zna umiar i nie spienięża dzieciństwa 8-letniej córki Róży.