Paulina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" URODZIŁA!

gość 28 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Fajni są, nie tacy słodko-pierdzący co to żyją pod linijkę, nie mają żadnych wzlotów i upadków a jedyne co pokazują to ustawione zdjęcia na insta. Mają wybuchowe charaktery, ale coś ich do siebie ciągnie i póki co wygrywają.