Paulla nawet nie wie, jak skomentować zarzuty Edyty Górniak pod adresem Lady Gagi: "To jest szokujące"

Paulla Ignasiak od początku swojej kariery była porównywana do Edyty Górniak. Mówiło się przede wszystkim o podobnej barwie głosu i manierze śpiewania, ale też o podobieństwie fizycznym. Choć to ostatnie z biegiem lat stawało się coraz słabszym argumentem, głównie za sprawą metamorfoz Paulli i jej zamiłowania do medycyny estetycznej.

Choć Paulla jest nieco zmęczona przyrównywaniem do Górniak, to w rozmowie z reporterem Pudelka zdecydowała się odnieść do koronasceptycznych wypowiedzi diwy oraz jej zaskakujących zarzutów pod adresem Lady Gagi.

Paulla nie chce brać odpowiedzialności za słowa celebrytki, jednak przekonuje, że pandemia istnieje i sama straciła przez COVID-19 bliskiego członka rodziny. Ignasiak skomentowała również tezę Górniak o tym, że Lady Gaga piję krew noworodków i jest służebnicą szatana.

Mam teraz jasne włosy, żeby mnie nie porównywali do Edyty. Nie wiem, czy Lady Gaga pije krew noworodków. Nie znam Lady Gagi. Nie chcę nikogo oceniać, bo żyję według zasady: nie oceniaj, bo będziesz oceniany. Koronawirus jest. Ludzie chorują i umierają. Miałam w rodzinie takie przypadki. Nie mam wpływu na to, co kto mówi.