Paweł "maść na grzyba" Tyburski eksponuje case na telefon z Moniką Kozakiewicz. W ten sposób chce zmiękczyć jej serce?

mmm 27 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Dlaczego redakcja Pudełka pisze o takich osobach? Przecież dla nich to tylko promocja a po co oni mają być znani? Co mają do zaoferowania takiego? Nadmuchane usta, plastik w każdej części ciała czy brak wstydu? Porażka.