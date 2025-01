Paweł Wawrzecki wiedzie na Florydzie bajkowe życie z ŻONĄ-MILIONERKĄ! Jej majątek wyceniono na 100 mln dolarów...

Paweł Wawrzecki bez wątpienia należy do grona bardziej rozpoznawalnych aktorów w kraju. Widzowie kojarzą go z takich produkcji jak "Złotopolscy", "Graczykowie" czy "Kowalscy kontra Kowalscy", a to jedynie początek długiej listy. Prywatnie ma za sobą wiele życiowych zakrętów, jednak od kilkunastu lat w kolejnych wyzwaniach wspiera go ukochana żona, Izabela Roman.

Paweł Wawrzecki dzieli życie między Polskę i USA. Kim jest jego żona?

W 2002 roku aktora spotkała ogromna tragedia, jaką była śmierć jego pierwszej żony, Barbary Winiarskiej. Wawrzecki został wówczas sam z córką, Anną, która urodziła się z porażeniem mózgowym. Wkrótce jednak los znów się do niego uśmiechnął. 7 lat później ożenił się właśnie z Izabelą, którą poznał w Chicago na bankiecie po jednym z występów. Na co dzień aktor dzieli życie między Polskę i USA, gdzie mieszka razem z ukochaną.

Moja nowa rzeczywistość jest taka, że częściowo mieszkam w Stanach, częściowo w Polsce. Tu pracuję, tu jestem potrzebny zawodowo. Tam jestem potrzebny inaczej. Cztery razy do roku tam wyjeżdżamy - wyjaśniał w programie "Bliżej gwiazd". W zeszłym roku byłem sto parę dni w Stanach Zjednoczonych. Mówią, że rzadkie widywanie sprzyja. Jest coś w tym, że może ta rozłąka powoduje, że bardziej przyciąga do siebie. Tutaj mam córkę, która potrzebuje stałej opieki, ale to wszystko jest jakby za nami. I tak sobie układamy życie. Jest fajowsko. Moja żona też ma córkę, która studiuje w Nowym Jorku. Tak więc mam dwie córki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Paweł Wawrzecki dzieli życie między Polskę i USA

Mało kto wie, że Izabela Roman zrobiła błyskotliwą karierę w przemyśle farmaceutycznym i dorobiła się pokaźnego majątku. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku i to w tej branży odniosła ogromny sukces. Jej majątek wyceniano na około 100 milionów dolarów, o czym informowały media. Portal ShowNews donosi, że na co dzień para mieszka w luksusowej rezydencji na Florydzie, która zlokalizowana jest nieopodal plaży na zamkniętym osiedlu w miejscowości Cortez.

Działka, na której wybudowano dom, ma powierzchnię 3,6 tys. metrów kw., zaś sam dom - tysiąc metrów kwadratowych. Ma 3 sypialnie i 5 łazienek - czytamy. W budynku jest winda, dwa ogromne garaże i salon z wysokim sufitem oraz duża jadalnia i kuchnia. Do wykończenia wnętrz użyto drogocennych materiałów - podłogi wykonane są z drewna, nie żałowano też włoskich kafelków i marmuru. (...) Przy nieruchomości zlokalizowano 40-metrowy głębokowodny wjazd dla łodzi oraz prywatny kryty basen i spa.

Żona Wawrzeckiego nigdy nie zabiegała o rozpoznawalność, a on sam rzadko wspominał o ich wspólnym życiu. Co prawda przed laty pokazali się razem na salonach, ale nie stały za tym plany podboju przez nią polskiego show-biznesu. Swego czasu spekulowano, że Paweł i Izabela latają do siebie prywatnymi samolotami, do czego ten odniósł się w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim". Wtedy też napomknął o majątku rodziny jego żony.

Te wieści są, delikatnie mówiąc, przesadzone. Ja ich zresztą specjalnie nie prostuję. Owszem, rodzina mojej żony ma własne samoloty. I pewnie jakiś nam z rozbiegu przyklejono - wspominał. Ja sam tego nie komentuję. Dzisiaj sensacja jest towarem i nawet to rozumiem. Musi być coś wyrazistego, bo miałkie nie chwyta. A ja miałem życie na pewno ciekawe.

Pojawiały się również pogłoski, jakoby ukochana miała dołączyć do niego w Polsce, jednak aktor ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył tym doniesieniom. Teraz informator serwisu ShowNews donosi, że na wspólne miejsce do życia wybrali właśnie Florydę:

Iza i Paweł uwielbiają Florydę. Trudno im się dziwić, że zamienili mroźne i niebezpieczne Chicago na palmy i słońce. Tam żyje się jak na wiecznych wakacjach. Oni są bardzo zgranym małżeństwem, ale też i bardzo prywatnym. Nie mówią dużo o swoim życiu, nie afiszują się - tak, jakby chcieli mieć swój własny świat siebie tylko dla siebie.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.