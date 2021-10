Perypetie Jarosława Kaczyńskiego na konferencji: złośliwy telefon, krótka drzemka i ZEGAREK DO GÓRY NOGAMI (ZDJĘCIA)

Jarosław Kaczyński to polityk, o którego (zdaniem wielu bardzo szkodliwej) działalności można by pisać bez końca. O ile najwyraźniej nie ma najmniejszych problemów z trzymaniem w ryzach własnej partii, o tyle nieco gorzej idą mu zmagania z modą, co dało się zauważyć już wielokrotnie. Całkiem niedawno media obiegły wieści o tym, że założył na jedno z wydarzeń... dwa różne buty.