Piotr Kraśko nadaje z Waszyngtonu w dniu wyborów. Opowiedział o ZAMIESZKACH i pokazał, jak wyglądają ulice w stolicy

Amerykanie wybierają dziś 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. O to niezwykle odpowiedzialne stanowisko ubiega się pięcioro kandydatów, lecz oczywistym jest, że rywalizacja rozstrzygnie się między walczącym o powrót do Białego Domu Donaldem Trumpem , a sprawującą obecnie urząd wiceprezydent Kamalą Harris . Mobilizacja elektoratów przedstawicieli dwóch skrajnie odmiennych partii wydaje się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, co przekłada się na ich oszacowane mniej więcej po równo szanse na upragnioną wygraną.

Piotr Kraśko wspomniał o możliwych zagrożeniach związanych z wyborami

Nam się wydaje, że nasze emocje są tak ogromne, że większe już być nie mogą, ale zobaczcie, co dzieje się dzisiaj w Ameryce. Otóż większość tutaj jest przekonana, że kiedy wyborcy kandydata, który przegra, dowiedzą się, że to koniec, nie wytrzymają i zaczną się zamieszki. W niektórych amerykańskich stanach Gwardię Narodową postawiono już w stan gotowości, ale miasto Waszyngton, stolica kraju, mimo, że tutaj jest pełno policji i Secret Service, nie ma swojej Gwardii Narodowej, więc to, co pozostało w Waszyngtonie, to są deski, którymi zabijane są okna w okolicznych hotelach i sklepach - relacjonował na tle opustoszałych budynków.