Piotr Krysiak opowiada u Tomasza Sekielskiego: "Nie przesądzam, czy to ten "gwiazdor". Pozwu się nie obawiam"

Od ponad tygodnia nazwisko Piotra Krysiaka jest na ustach wielu: dziennikarz opisał na Facebooku gwałt, do jakiego miało dość na zgrupowaniu Miss Generation w lutym 2020 roku. Gwałcicielem miał być "gwiazdor publicystyki TVP Info" i chociaż Piotr Krysiak nie podał żadnego nazwiska, doczekał się pozwu od Jarosława Jakimowicza.

We wtorek wieczorem Piotr Krysiak był gościem Tomasza Sekielskiego na jego kanale w serwisie YouTube, gdzie cierpliwie zrelacjonował całe swoje śledztwo . Z jego wypowiedzi wyłania się bardzo smutny obraz traktowania poszkodowanej kobiety. Zmarnowano kilka godzin na zebranie zeznań czy dowodów biologicznych, nie przejmowano się nawet tym, że ofiara nie rozmawiała po polsku . Krysiak mówił też, że przez trzy-cztery miesiące śledztwa najprawdopodobniej w ogóle nie było. Minął przecież rok od tych wydarzeń...

Śledztwo trwa od ośmiu miesięcy, to nie jest wyższa matematyka. Gdzie śledztwo było na początku? - pytał retorycznie Krysiak.

Tomasz Sekielski zauważył też, że obecnie sytuacja jest dość niewygodna: w odbiorze społecznym bowiem wygląda to jak "słowo przeciwko słowu" i trudno doczekać się jakiegoś przełomu.

Ja nie przesądzam, czy "gwiazdor" tego gwałtu dokonał, czy nie. (...) To są strasznie trudne sprawy, często wiele dokumentów ma sąd czy prokuratura, ale w tej sprawie nie działo się nic. Liczba błędów, jakie popełniono, przekracza liczbę palców u rąk - mówił Piotr Krysiak.

Sekielski zapytał również, czy w jego ocenie były to błędy popełniane celowo, czy może takie wynikające z "polskiego nieporządku".

Umówmy się, gdyby ta sprawa była w prokuraturze w Warszawie, my dziennikarze dowiedzielibyśmy się o niej wcześniej - odpowiedział Krysiak. Ja nie mam wszystkich dokumentów, ale zawieszanie śledztwa, obejmowanie go nadzorem...

W moim tekście nie występuje Jakimowicz, a "gwiazdor". Nie wiem, czy to ten "gwiazdor". Nie obawiam się pozwu, nie będę płakał. Nie podałem nazwiska w tekście, bo jak zadzwoniłem do adwokata, to odraził podawanie nazwiska w mediach społecznościowych poza redakcją, bo media społecznościowe nie podlegają pod prawo prasowe. Sąd nie mógłby wtedy wziąć pod uwagę kryterium "interesu społecznego". Byłbym na straconej pozycji. Z bólem serca nazwałem sprawcę "gwiazdorem" - skonkludował Krysiak.