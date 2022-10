Piotr Stramowski z szelmowskim uśmieszkiem urządza sobie pokaz mody pod studiem "DDTVN" (ZDJĘCIA)

Prawie od dwóch tygodni media plotkarskie w Polsce rozpisują się o bardzo publicznym rozstaniu Piotra Stramowskiego i Katarzyny Warnke, jego dotychczasowej żony i matki dziecka. Para do tej pory konsekwentnie unika komentarzy w sprawie nadciągającego rozwodu, dlatego pozostaje nam odczytywanie nastrojów po "mowie ciała".

Piotr Stramowski dopiero co zdążył wrócić ze służbowego wypadu do Cannes i od razu pognał do studia Dzień Dobry TVN. Aktor został spostrzeżony pod studiem stacji na ulicy Marszałkowskiej przez czatujących na miejscu paparazzi. Wyraźnie pewny swoich wdzięków łamacz kobiecych serc zaserwował nam prawdziwy pokaz mody.