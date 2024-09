Piotr Świerczewski w jeden wieczór stracił FORTUNĘ! Dziś przyznaje: "Nie chodzę po luksusowych restauracjach, bo mnie na to nie stać"

Piotr Świerczewski przed laty często był bohaterem kolorowej prasy, która opisywała jego kolejne wybryki. Dokładnie 20 lat temu, za znieważenie dziennikarza "Piłki Nożnej" po meczu z Irlandią w Bydgoszczy, został zdyskwalifikowany na pół roku , a kilka lat później, razem z Radosławem Majdanem , zostali bohaterami skandalu w Mielnie, gdzie "zakłócali ciszę nocną w jednym z pensjonatów". Sprawa była na tyle poważna, że zakończyła się rozprawą w sądzie . To nie powstrzymało "Świra" przed popełnianiem kolejnych błędów. W 2016 roku pobił trenera podczas meczu charytatywnego , tłumacząc, że drużyna była pijana.

W pewnym momencie piłkarz zdecydował się wyjechać z Polski i zamieszkał na południu Francji . To tam urodziły się jego dzieci: Tomasz i Anna. Jak przyznaje, zbyt szybko podjął decyzję o powrocie do kraju , bo w Marsylii czuł się jak gwiazda filmowa, tak też był traktowany.

Jakoś tak się nie doceniało tego, co się miało. I dzisiaj, tak jak patrzymy się z perspektywy czasu, uważam, że trochę źle zrobiliśmy. Mogliśmy dłużej zostać tam we Francji niż wracać do naszego zachmurzonego kraju. Choć oczywiście też są piękne chwile – powiedział w programie "Niezatrzymani".