"Pisali, że jestem gruba i brzydka". Zobaczcie największe metamorfozy 2022 roku (ZDJĘCIA)

Sylwia Bomba przekonuje, że bycie na diecie to jej styl życia. Celebrytka w jednej z rozmów z Pudelkiem przyznała, że mierzy się z insulinoopornością, która utrudnia jej uregulowanie wagi. Na instagramowym koncie Bomby fani często mogą oglądać postępy w walce o bardziej wysportowaną sylwetkę.

Pamiętacie wyzwanie z początku roku? Długo zastanawiałam się, czy dodać to zdjęcie… wrzucam, bo jak to mówi mój serdeczny kolega: WYPRACOWANE a nie dane. Początek roku VS dziś. Photoshopa brak. Z góry przepraszam wszystkich, których powyższy post zdenerwuje - pisała w jednym poście Bomba.