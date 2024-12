PLANETA OPTYKA - huczne otwarcie salonu w z udziałem gwiazd!

PLANETA OPTYKA, to nowe miejsce na mapie Warszawy, gdzie wszystkie zmysły są pod szczególną opieką, nie tylko wzrok, ale też słuch, węch, dotyk i smak. Planeta Optyka to magiczny świat pięknych okularów z dobrą energią. Jeśli ktoś potrzebuje odetchnąć od codziennego szaleństwa i zrobić sobie godzinny relaks dla wzroku i wszystkich zmysłów, to jest to idealne miejsce.