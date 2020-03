Wzburzona Magda Gessler apeluje na Instagramie: "Powtarzamy model włoski. Kochani, opanujcie się!"

Trudno na to patrzeć !!!! Powtarzamy model włoski ... kochani@opanujcie sie ... miałam wrażenie ze #izolacja jest zrozumianym hasłem przez wszystkich ... schizofrenia .. jedni siedzą jak zaklęci wdowach , separując sie !!! A inni świętują czas ZRAZY wraz dziećmi nad Wisła w w parkach .., ci którzy musza korzystać z transportu publicznego przez zamoknięciu absurdalne metra leżą na sobie ja Sledzie w autobusach@i tramwajach ... co na to rząd ? Kary za brak izolacji przeznaczone powinny byc na maski i respiratory ludzie nie powinni wychodzić z domów .. patrz Hiszpania .. za późno ale wprowadzili ten zakaz .. 60 euro za jedna niesubordynacje ..👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👁👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥⭐️👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥 prosze wejdźcie na moj fb tam sa konkrety ‼️‼️‼️‼️towazne info i petycja do wszystkich nas o społeczna odpowiedzialność 🟥przeczytajcie .. wysyłajcie zdjęcia skupisk ludzkich bez twarzy.. bbb was o to prosze ... zróbmy to dla naszych dzieci#mg