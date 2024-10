Podejrzewany o uprowadzenie Madeleine McCann został UNIEWINNIONY w procesie o przestępstwa seksualne. Uniknął dodatkowych 15 lat więzienia

Tu czepiaja sie faceta (obrzydliwego,swoja drogą ), na ktorego nic nie maja, ale rodzicow zostawili w spokoju. A to wyglada na to,ze to wlasnie rodzice maja cos na sumieniu. Ogladalem kiedys dokument na ten temat i rozmowy z porugalskimi sledczymi i tam bylo bardzo duzo dziwnych rzeczy, jak śladów/ słów powiedzianych przez rodziców, które wskazywały na to,że to oni mają cos na sumieniu, że wydarzył sie jakis wypadek i oni się pozbyli ciała zeby nie ponieść odpowiedzialności za to. Pamiętajcie...wszystkie dzieci były nafaszerowane środkami nasennymi przez rodziców właśnie!! Psy tropiące ostatnie ślady wskazały iprowadziły do kocyka i samochodu rodziców i to dwukrotnie i przez dwa różne psy!