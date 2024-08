"Polska Madeleine McCann" nie odpuszcza. Uruchomiła ZBIÓRKĘ na badanie wariografem: "Przedstawili mnie jako wariatkę, którą nie jestem"

"Polska Madeleine McCann" uruchomiła zbiórkę. Chce się poddać badaniu wariografem

Moja sprawa była od początku ignorowana, a nawet i tuszowana. Dziennikarze wykreowali mnie w mediach tak, by ludzie myśleli, że jestem niezrównoważoną, chorą psychicznie osobą z urojeniami. Przedstawili mnie jako wariatkę, którą nie jestem - zapewnia. 4 maja tego roku byłam w Londynie na komisariacie policji, gdzie zostały pobrane moje próbki DNA. 18 czerwca zadzwonił do mnie śledczy pracujący nad sprawą zaginięcia Madeleine. Próbował mnie zastraszyć. Mam dowód na to, że tak było. Załączam go tutaj. Pierwsze 10 minut nagrania to połączenie telefoniczne z tym policjantem. Po co miałby mnie próbować straszyć, jeśli nie jestem Madeleine? W jakim celu pobrano moje DNA, skoro, jak ujął to ten angielski policjant, nie było ono badane i angielska policja nie ma zamiaru badać mojego DNA ani porównywać go z rodziną zaginionej Brytyjki?