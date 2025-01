Podejrzliwa internautka zapytała Bombę o operacje plastyczne. Sylwia bardzo wyrozumiale: "A co cię to?"

Ciekawe co dzieje się w głowach tych bab, jak już naprawdę się zestarzeją. Jeśli ledwo po 30, a często nawet i przed, dostają takiego szału na zatrzymanie młodości. Najczęściej z efektem odwrotnym do zamierzonego. Bo to, że twarz jest jak nieruchoma maska nie oznacza niestety,że wygląda się młodo. Ta Pani wygląda na babkę przed 50, a chyba nie ma jeszcze 40. Rozenkowa bez tych upiększonych zdjęć, to już babulinka. Trochę współczuję, najgorzej to nie móc pogodzić się z tym co nieuniknione.